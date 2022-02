Archeologia: analisi su frammenti cranio in grotta a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 18 FEB - Resti umani in una grotta, si suppone. Li hanno trovati i carabinieri della stazione di Ortigia a Siracusa, in seguito alla segnalazione di un cittadino, che sono intervenuti nella zona della "Pillirina".

L'uomo ha segnalato ai militari dell'Arma che durante uno dei trekking in zona, era entrato nella grotta e aveva notato una calotta cranica, due conchiglie e altri presunti minuscoli frammenti di cranio. Consultato un archeologo, che ha confermato non potersi escludere si tratti di resti umani facenti parte di un'antica sepoltura preistorica per la presenza delle conchiglie. Sono intervenuti i carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale e un antropologo della soprintendenza Beni Culturali di Siracusa che hanno prelevato il materiale per effettuare indagini più approfondite. (ANSA).