Targa divelta e scritta su muro della sede del Pd di Catania

(ANSA) - CATANIA, 01 FEB - Ignoti hanno divelto ieri la targa della sede provinciale del Pd e imbrattato il muro esterno con la scritta "Lorenzo vive! PD=assassini". L'episodio è stato denunciato alla polizia dai segretari provinciali del partito, Angelo Villari, e dei giovani democratici, Bruno Guzzardi. Sulla vicenda indaga la Digos.

"Ci siamo recati in Questura - spiega in una nota Villari - per denunciare l'atto intimidatorio subito oggi dal Partito democratico catanese. È evidente che dopo quanto avvenuto nella segreteria di Claudio Fava, anche questo atto rappresenta un'intimidazione a tutto il Pd catanese impegnato in una battaglia politica civile e contro ogni violenza. Le minacce non ci fermeranno!" (ANSA).