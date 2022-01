Cinema: a Palermo anteprima Ennio, documentario di Tornatore

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Sabato 29 e domenica 30 gennaio a Palermo, al Rouge et Noir, sarà proiettato in anteprima (la pellicola sarà distribuita nelle sale dal 17 febbraio) "Ennio", documentario di Giuseppe Tornatore sul compositore Ennio Morricone, uno dei musicisti più popolari e prolifici del XX secolo, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili.

Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi - come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny - musiche e immagini d'archivio. "Ennio" è anche un'indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi, ma anche l'origine realistica di certe sue intuizioni musicali come accade per l'urlo del coyote che gli suggerisce il tema de "Il buono il brutto, il cattivo", o il battere ritmato delle mani su alcuni bidoni di latta da parte degli scioperanti in testa ad un corteo di protesta per le vie di Roma che gli ispira il bellissimo tema di "Sostiene Pereira".

Due le proiezioni giornaliere: alle 17:30 e alle 20:30.

