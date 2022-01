Covid: tre nuovi comuni siciliani in zona arancione

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - Tre nuovi Comuni siciliani in "zona arancione" e una proroga. Si tratta di Buccheri, Buscemi e Ferla, nel Siracusano, nei quali da venerdì 14 e fino al 26 gennaio compreso saranno introdotte le misure restrittive anti Covid. È quanto prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti. La stessa ordinanza ha inoltre disposto la proroga della "zona arancione" nel Comune di Ribera, in provincia di Agrigento, fino a mercoledì 19 gennaio.

Salgono così a 46 i Comuni in "zona arancione" in Sicilia.

Le misure restrittive anti Covid sono infatti in vigore, fino al 19 gennaio, anche nei seguenti territori: (ANSA).