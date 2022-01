Covid: ambulanze in coda all'ospedale Cervello di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - Una decina di autoambulanze sono incolonnate sulla rampa d'accesso al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. I mezzi sono in attesa di lasciare i pazienti e tornare in servizio dopo la sanificazione che si rende necessaria per i protocolli anti covid.

Scene simili - osserva il personale - non si vedevano dalla prima ondata di contagi, riferisce il personale medico. Con l'aumento esponenziale di casi di positività c'è il rischio che i tempi di attesa si allunghino ancora. (ANSA).