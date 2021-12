Fotografia: "Geografia dell'anima", scatti di Shobha a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Tutto ciò che sento bello, è bello, e tutto ciò che mi rende felice, lieto, è la verità.

Lascio che questo sia il mio unico criterio. Non mi preoccupo delle opinioni degli altri. Lascio che questa sia la mia pietra di paragone - tutto ciò che mi fa felice, dev'essere vero". Sono parole della fotografa Shobha che con una sua mostra "Geografia dell'anima" chiuderà da martedì 28 dicembre alla ore 17 - e fino al 28 febbraio 2022 la programmazione dell'anno ancora in corso, del Centro Internazionale di Fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia.

L'esposizione presenta cinque lavori dell'artista, che dialogano con le poesie della poetessa polacca, Premio Nobel per la letteratura, Wislawa Szymborska.

"Si instaura, così, un dialogo tra due realtà opposte: le immagini socio-politiche evocate dalla poetessa polacca apparentemente non stabiliscono relazione alcuna con l'intimità innocente delle cinque immagini fotografiche, tuttavia sembrano riflettere entrambe sul rapporto culturale che l'essere umano instaura con la natura", affermano gli organizzatori.

La mostra è sostenuta dall'Assessorato alle Culture del Comune di Palermo (ANSA).