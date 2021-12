Danza: Romeo e Giulietta, da Shakespeare a tragedia Balcani

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - Il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo torna in scena con "Romeo e Giulietta", le celeberrime musiche di Sergej Prokofiev e le coreografie di Davide Bombana. Due cast inediti per una coreografia pluripremiata. Lo spettcolo va in scena il 19 dicembre alle 20, con repliche fino al 23. Vincitore del Premio Danza&Danza come migliore produzione italiana nel 2015, era stato presentato a Palermo solo in diretta streaming durante il lockdown. Dirige l'orchestra Ido Arad, assistente alla coreografia Roberto Zamorano, costumi di Santi Rinciari, luci di Carlo Cerri.

Abbandonando le atmosfere rinascimentali, Davide Bombana attualizza la tragedia shakespeariana sovrapponendola alla storia vera dei due giovani fidanzati, Bosko e Admira, lei musulmana, lui serbo, uccisi dai cecchini a Sarajevo nel 1993 durante la guerra dei Balcani. "Il capolavoro di Prokofiev mi sta a cuore forse più di ogni altro balletto - afferma Bombana - penso che la vicenda di Romeo e Giulietta sia ancora di grande attualità: il settarismo, gli odi atavici, gli scontri tra etnie diverse sono purtroppo all'ordine del giorno. Se il Natale vuole essere un messaggio d'amore deve esserlo fino in fondo. Questo balletto vuole essere un grido contro le discriminazioni e un inno alla tolleranza".

A interpretare Romeo e Giulietta i ballerini Romina Leone e Andrea Mocciardini (19 e 21 dicembre) e Gianluca Mascia e Francesca Bellone (22 e 23 dicembre).

"Nonostante le enormi difficoltà che nei lunghi mesi di pandemia hanno penalizzato i nostri teatri, il Corpo di ballo del Massimo ha continuato a lavorare senza sosta e con grande coraggio raggiungendo sotto la guida di Davide Bombana risultati significativi sia sul piano della qualità artistica che su quello dell'innovazione del linguaggio coreografico", afferma il sovrintendente Francesco Giambrone.

Con Romeo e Giulietta la compagnia andrà in tournée a dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e a marzo al Bellini di Catania". (ANSA).