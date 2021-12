Oscar delle innovazioni, quattro siciliani premiati

(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - Sono quattro i siciliani premiati dall'associazione nazionale giovani innovatori, nel corso della quarta edizione degli Oscar dell'innovazione dell'Angi che si è tenuta all'Ara Pacis di Roma in partnership con Ansa.it. I premiati siciliani sono Alessandro Dagnino, avvocato tributarista, docente universitario e managing partner di Lexia Avvocati, Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest'anno partner del Gemelli di Roma, Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir, Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. "Come membro del Consiglio di amministrazione dell'Angi e come siciliano - spiega Nunzio Panzarella - sono lieto, che anche quest'anno la nostra Regione, e il Sud, abbiano avuto la visibilità che spetta ad una terra fatta di eccellenze produttive e preziose menti come i premiati siciliani e napoletani presenti dimostrano". (ANSA).