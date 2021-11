Vulcano: vietato accesso nel laghetto e nella spiaggia

(ANSA) - PALERMO, 24 NOV - A Vulcano vietato l'accesso nell'area del laghetto termale e della spiaggia di Levante. Il sindaco Marco Giorgianni ha emesso una nuova ordinanza per il rischio gas che interessa la zona. Il capo della giunta municipale ha precisato che "il monitoraggio sull'isola è continuo da parte dell'Ingv ei sarà ulteriormente potenziato con l'arrivo dell'Arpa con attrezzature sofisticate per verificare a che punto è l'emissione di gas nella zona rossa. Insomma, ci sarà un monitoraggio no stop anche casa per casa e strutture su strutture". (ANSA).