Denise: legale mamma, più sereno per udienza davanti al Gip

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - "Oggi vado davanti al Gip a dare voce e rappresentare la Figlia di tutti gli Italiani, Denise Pipitone, certamente più sereno". Così l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della mamma della bimba rapita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, commenta l'archiviazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti in relazione alla conversazione con una testimone intercettata dagli inquirenti.

Il procedimento, avviato dal consiglio di disciplina dell'Ordine, ha accertato l'insussistenza di violazioni deontologiche da parte del penalista.

"Rimane il rammarico - osserva l'avv. Frazzitta - di essere stato ingiustamente attaccato dall'Anm distrettuale di Palermo e di aver subìto la gogna mediatica e il "fuoco amico", poiché rammento a tutti che siamo parti di un delicato sistema che ha il compito specifico di dare risposte ai cittadini e di non creare polveroni facendo esondare conversazioni private di avvocati o magistrati che possono mettere a repentaglio la loro incolumità".

Oggi il gip di Marsala Sara Quittino dovrà decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione per Anna Corona presentata da Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise Pipitone. A chiedere l'archiviazione è stata la Procura di Marsala, che la scorsa primavera ha avviato una nuova indagine sul sequestro. L'opposizione è stata depositata dai legali di parte civile: Giacomo Frazzitta e Piero Marino. (ANSA).