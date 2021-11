Pugilato: Mondiali Elite; Cavallaro ai quarti di finale

(ANSA) - BELGRADO, 01 NOV - L'azzurro Salvatore Cavallaro, 25enne poliziotto catanese che combatte nella categoria dei pesi medi (75 kg), si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali Elite a Belgrado battendo ai punti con verdetto unanime (5-0, con tre 30-27 e due 29-28) il francese Moreno Fendero in un match degli ottavi., condotto anticipando sistematicamente le iniziative dell'avversario. Domani, nei quarti, Cavallaro affronterà il kazako Nurkanat Raiys e se vincerà sarà in zona medaglie.

Oggi sul ring della capitale serba combatteranno altri due azzurri, sempre negli ottavi di finale: Federico Serra nei 51 kg contro il brasiliano Da Silva e Gianluigi Malanga nei 63.5 kg, contro l'armeno Bachkov. (ANSA).