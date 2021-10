Triathlon: domani a Sciacca "Sicily International"

(ANSA) - SCIACCA, 30 OTT - Si svolgerà domani a Sciacca (Agrigento) il Sicily International Triathlon, evento sportivo al quale parteciperanno un centinaio di atleti che si cimenteranno in tre gare in successione: una di nuoto in mare (su una distanza di 1.900 metri nello specchio d'acqua di località Sovareto), una di ciclismo (dove la carovana attraverserà la statale 115 Sciacca-Castelvetrano, che dalle 8,30 sarà chiusa al traffico) e, infine, una di corsa, con una mezza maratona (21 km) che si correrà nel circuito interno al villaggio turistico di Sciaccamare, gestito da Mangia's resorts del Gruppo Aeroviaggi, che ospiterà atleti e staff organizzativo.

"In Italia al momento ci sono almeno 25 mila praticanti di triathlon, ma è un numero che sta crescendo", ha detto Massimiliano Rovatti, direttore di gara e organizzatore dell'appuntamento. Una gara che si sarebbe dovuta svolgere in primavera ma che fu rinviata per la pandemia. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto l'assessore comunale al Turismo Sino Caracappa - è dare continuità a questo evento, e ci siamo già candidati ad ospitarlo nuovamente già tra pochi mesi". "Siamo orgogliosi di ospitare la prima edizione del Sicily International Triathlon presso Torre del Barone Premium Resort, un'iniziativa di spicco nel panorama sportivo nazionale e internazionale, che rafforza lo stretto legame del nostro Gruppo con il mondo dello sport a 360 gradi, nelle diverse discipline, confermando l'area in cui sorge il resort quale una delle mete privilegiate per il turismo sportivo" ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente del Gruppo Aeroviaggi Spa. (ANSA).