Teatro: al Libero in scena "Processo per corruzione"

(ANSA) - PALERMO, 25 OTT - Per la 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo, in scena Processo per corruzione. Lo spettacolo, tratto da Cicerone e scritto e diretto da Piero Nuti nella produzione Compagnia Torino Spettacoli, sarà rappresentato il 26 ottobre alle 21.15 e il 27 ottobre alle 11.30. Al centro della trama il processo che vide protagonista Verre, governatore della Sicilia, nel 70 a.C. corrotto e corruttore, ladro di opere d'arte con il mezzo della violenza e il primo a creare editti "ad personam". L'accusa era rappresentata da Marco Tullio Cicerone: le orazioni da lui scritte erano state così efficaci che Verre aveva preferito lasciare Roma prima della fine del processo, perché aveva capito che sarebbe stato sicuramente condannato. Fu nelle Verrine che per la prima volta Cicerone utilizzò la celebre esclamazione: "o tempora, o mores!", divenuta proverbiale per rimpiangere le virtù passate e deplorare la corruzione imperversante nella propria epoca. "Le Leggi avvertono l'uomo che l'uso della corruzione porta alla distruzione della democrazia". "Trafugare le opere d'arte è come portare via l'anima di un popolo": Piero Nuti ci guida in un percorso culturale di forte contenuto dalle Verrine di Cicerone, il più geniale avvocato e oratore politico del mondo romano.

