Pronto soccorso Villa Sofia chiuso per caso Covid, chiamati Cc

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - Giornata difficile per i pronto soccorso a Palermo, resa ancora più complicata dai problemi nell'area di emergenza di Villa Sofia. E' stato trovato un paziente positivo al Covid e il presidio è stato chiuso per la sanificazione. Ben cinque ambulanze del 118 sono da ore nel piazzale, in attesa di potere consegnare i malati ai medici del nosocomio.

I parenti hanno chiamato i carabinieri per cercare di fare entrare i pazienti che da ore sono in barella fuori dall'area di emergenza. (ANSA).