Carabinieri Palermo donano libri a biblioteche per ragazzi

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - I carabinieri del comando provinciale di Palermo consegnano nuovi libri alle biblioteche sparse nei quartieri di Palermo. Lo scorso mese, nell'ambito dello "Zen Book Festival", sono stati consegnati alcuni libri per ragazzi, editi dall'arma, alla biblioteca 'Giufà' attiva nel quartiere Zen2. I Carabinieri hanno donato altri volumi alle biblioteche per ragazzi dei quartieri Capo, Kalsa, Albergheria e Brancaccio. La consegna dei libri illustrati e dei fumetti sui carabinieri ha visto impegnati i comandanti delle stazioni di Palermo Centro, Piazza Marina e Brancaccio, aree critiche dove si ritiene che la rinascita di un tessuto sociale passi, oltre che dal contrasto alla criminalità, anche dalla creazione di spazi in cui le giovani generazioni possano ritrovarsi e crescere culturalmente. Libri sono stati donati alla biblioteca comunale 'Il Piccolo Principe' al Capo; biblioteca comunale attiva a Brancaccio; 'BibliOfficina' dell'associazione di promozione sociale 'Booq', in piazza Kalsa; biblioteca dei bambini e dei ragazzi 'Le Balate', gestita dall'omonima associazione di promozione sociale, presente all'interno della chiesa sconsacrata della Santissima Annunziata all'Albergheria, messa a disposizione dall'Arcidiocesi di Palermo. (ANSA).