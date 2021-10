Festival delle arti da strada a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Torna il Ballarò Buskers, il festival internazionale di arti di strada e circo contemporaneo di Palermo sostenuto da una rete di associazioni, enti e abitanti che da anni ha messo insieme forze e pensiero, avviando un intenso dialogo con chi vive, frequenta e opera nel quartiere e patrocinato dal Comune di Palermo. Da domani e fino a domenica 24 ottobre tornano ad invadere il quartiere Albergheria i saltimbanchi, i circensi, gli acrobati, gli artisti di strada, i musicisti e i funamboli. Saranno tre giorni di spettacoli itineranti, performance artistiche, feste, musica, danza e laboratori per grandi e bambini, il fine è sempre quello di promuovere e sostenere il Mercato Storico di Ballarò e le iniziative di riappropriazione e rigenerazione del territorio per ripensare il quartiere in termini di comunità in continuo movimento, animata da un incessante confronto e incontro tra culture differenti. Quest'anno per garantire il distanziamento non ci saranno le piazze da riempire, bensì sarà circoscritto in alcuni luoghi, gli spettacoli si alterneranno tra: il giardino della Biblioteca di Casa Professa, il chiostro del Complesso Monumentale di Santa Chiara, il chiostro della Chiesa del Carmine Maggiore, l'atrio della scuola Cascino, i giardini di San Crispino e Crispiniano e la biblioteca Le Balate. Per accedere agli spettacoli, completamente gratuiti, sarà necessaria la prenotazione sul sito https://www.ballarobuskers.it/ e si dovrà esibire il greenpass all'ingresso. Però, per non perdere il tanto amato rapporto con la strada e il quartiere popolare, ci saranno gli spettacoli itineranti che si svolgeranno in diversi luoghi del rione grazie alle "Lape itineranti" cariche di artisti che sorprendenno passanti e abitanti con improvvisazioni lampo d'artista e distribuiranno magia e pillole di teatro e musica a chiunque incontrino sul loro passaggio. (ANSA).