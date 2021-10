Green pass: 'onorevole favorisca...', partono controlli Ars

(ANSA) - PALERMO, 15 OTT - "Onorevole, favorisca il Green pass". È scattato anche nel Parlamento regionale siciliano l'obbligo di esibire il certificato verde per l'accesso ai locali. L'obbligo vale per deputati, membri del governo regionale, personale, dipendenti dei gruppi parlamentari, visitatori e turisti. I controlli vengono effettuati ai varchi d'ingresso a Palazzo dei Normanni, in piazza Parlamento e in piazza Indipendenza, e possono essere ripetuti all'interno dei locali dell'Assemblea o dei gruppi parlamentari. Il venerdì come da prassi non si svolge attività parlamentare, quindi sono stati pochi i deputati arrivati al Palazzo.

Tra i dipendenti controlli quasi tutti regolari, sarebbero stati un paio quali sprovvisti di Green pass ai quali è stato impedito l'accesso. (ANSA).