Piante di marijuana tra i pomodori, un arresto a Vittoria

(ANSA) - VITTORIA, 14 OTT - Piante di marijuana nascoste tra i pomodori all'interno di una serra ed un deposito di marijuana a Vittoria. Lo hanno scoperto i carabinieri in contrada Boscopiano. Quasi 5 kg di marijuana, già essiccata ed imballata in cassette di cartone si trovavano all'interno di una stanza magazzino dotato di impianto di areazione, adibita ad essiccatoio. Nella stanza c'erano anche le bilance ed altro materiale per il confezionamento, oltre a 360 euro. In una serra vicina, c'erano dieci piante di marijuana camuffate tra le piante di pomodoro. Il proprietario, un 48enne di Vittoria, è stato arrestato e posto ai domiciliari. (ANSA).