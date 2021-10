Incidenti stradali: tre morti e un ferito in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Due diciassettenni e una donna sono morti oggi in due diversi incidenti stradali avvenuto nel Palermitano e nel Trapanese. I due giovani sono deceduti sulla strada statale 118, la "Corleonese-Agrigentina", fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni tre giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi.

La donna ha invece perso la vita e un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 nella zona di Triscina La vittima viaggiava a bordo di una Mercedes che, per cause che sono in corso di accertamento, è finita violentemente contro il guard rail. Alla guida dell'auto c'era un uomo che è stato trasportato presso l'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano. La donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano. (ANSA).