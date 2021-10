A Favignana in scena spettacolo sulla mattanza tra canti e suoni

(ANSA) - FAVIGNANA, 07 OTT - 'Canti del Mare Mattanze' è lo spettacolo che il Conservatorio di musica "A. Scontrino" di Trapani porta in scena martedì 12 ottobre, ore 19, presso l'ex stabilimento Florio di Favignana, in collaborazione col Comune.

L'antico rituale della pesca del tonno, con il suo tragico intreccio di vita e morte, rivivrà, tra gli spazi della tonnara, nei canti rielaborati da Mario Modestini nelle sue "Mattanze" (dal Corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara), con immagini e suoni a cura dell'etnomusicologa Giuseppina Colicci (raccolti in gran parte a Bonagia nel 2002) e la regia di Betty Lo Sciuto.

La partitura del maestro Modestini, fondata sull'amore per la musica di tradizione orale siciliana e su una lunga esperienza anche a fianco di Rosa Balistreri, sarà eseguita in una nuova versione cameristica dal Modern Ensemble del Conservatorio diretto dal maestro Simone Veccia e formato dagli studenti Giovanni Balistreri (sax tenore) e Rita Bianco (sax contralto), Clara Galvano (sax soprano), Sandro Caracappa (chitarra), Lorenzo Di Cristina (chitarra) e Lotta Mathilde Rink (controfagottista). Dell'ensemble vocale faranno parte sia voci pop (Giorgia La Commare, Sara Vetrano) che liriche (Antonino Arcilesi, Aurora Baiamonte, Martina Saviano, Anna Maria Sotgiu), con l'intervento dei docenti Nunzia Carrozza e Ugo Guagliardo e di Maurizio Maiorana, interprete storico di "Mattanze". (ANSA).