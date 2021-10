Videomapping 'recupera' un angolo dei Quattro Canti di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 OTT - E' un occhio buio nel cuore di Palermo, un angolo distrutto affacciato su quel trionfo del Sole che è il centro della città. Palazzo Di Napoli ai Quattro Canti, con il suo affaccio su piazza Vigliena, affiancato a palazzo Costantino: diruti, distrutti, depositari di progetti di restauro mai andati in porto. Ma il festival Le Vie dei Tesori ha deciso di restituire - seppur virtualmente per lo spazio di poche settimane - un'anima a Palazzo Di Napoli: e lo fa tramite un videomapping immersivo che ricostruisce nobili arazzi, arredi dorati, bellezza di un tempo lontano: è questa di fatto l'inaugurazione del festival a Palermo dove aprono le porte 88 luoghi affascinanti, e sono in programma esperienze e passeggiate inedite, teatralizzazioni nei siti e concerti nelle ville storiche (www.leviedeitesori.com) "Seamlessly" di Alessio Cassaro di Antaless Visual Design è un percorso affascinante che, con una spolverata di magia, permette di camminare seppure per una manciata di minuti, in un palazzo settecentesco. Il palazzo è stato "salvato" all'asta dal mecenate Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona che possiede anche Palazzo Costantino, altro luogo che racchiude un tesoro immenso come un enorme affresco del Velasco. Ed è stato Bilotti a ideare "Metamorfosi", un progetto per Palazzo Di Napoli che affianca al videomapping, le opere di Francesco Albano, Giuseppe la Tona, Sebastiano Zafonte, Simone Zanaglia, Cristallo Odescalchi, Silvia Scaringella, Lavinia Bilotti, Anastasia Ferrara, Luigi Citarrella, Giacomo Rizzo, Salvo Agria (insieme collettivo Homeostasis): hanno tutti lavorato con materiali di risulta trovati tra le parti scrostate del palazzo, sotto le loro mani sono diventati opere d'arte. Metamorfosi nel suo complesso - videomapping e installazioni a palazzo Di Napoli - sarà visitabile da lunedì a domenica, dalle 10 alle 22. Palazzo Costantino, nei sabato e domenica del festival, dalle 10 alle 20. (ANSA).