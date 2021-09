Palermo: Renzi, su rifiuti e bare Orlando ha fallito

(ANSA) - PALERMO, 25 SET - "Ho e abbiamo rispetto per Leoluca Orlando, che è una presenza storica di questa città e al suo nome sono legate molte cose positive per la ripartenza di Palermo, ma è anche vero che nell'ultimo periodo le cose, soprattutto sui rifiuti e su quel gigantesco e straordinario scandalo delle bare, è una cosa che non ci aspettavamo di vedere. Mi dispiace ma così non va. Orlando ha fallito". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a Palermo, a margine della presentazione del suo libro 'Contro Corrente', rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione di Palermo e sull'amministrazione Orlando. (ANSA).