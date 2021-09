Musica: al via il Salina Jazz Festival

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Ai nastri di partenza il "Salina Jazz Festival", il festival dedicato alla musica dell'improvvisazione che è giunto alla sua quinta edizione. In scena da sabato 24 sino a domenica 26 settembre, per una tre giorni piena di note in jazz a Salina. Il Festival si svolgerà con il sound di tre gruppi diversi alle ore 19 e 21.30, e con la speciale partecipazione dell'artista internazionale Antonio Forcione. Il Salina Jazz Festival che nasce dalla collaborazione più che ventennale tra Clara Rametta, sindaco di Malfa e fondatrice dell'Associazione Didime 90 e Giuseppe Urso, che cura la direzione artistica, vede anche la firma dell'organizzazione generale di Fabio Lannino. Altra peculiarità della manifestazione sono i concerti inseriti nel programma durante le albe con i Maestri Urso, Lannino e Rizzo. Alle ore 6 del mattino, i turisti, i curiosi e i jazzofili potranno gustarsi le bellezze del giorno che arrivano accarezzati dalle note in jazz.

. Sul palco della kermesse jazzistica per il battesimo dell'edizione 202i, venerdì 24 settembre, saranno protagonisti alle ore 19.00 Pamela Barone & Sergio Munafò Quartet, a seguire, alle ore 21.30, Giuseppe Urso in Trio per presentare il nuovo progetto musicale "Nake", sabato 25 settembre, alle ore 19 , è la volta di Alessandra Mirabella e Valerio Dainotti in duo, alle ore 21.30 Giuseppe Milici e Valerio Rizzo in "Love", il 26 settembre alle ore 19 Valerio Dainotti in Trio, alle ore 21.30 l'artista internazionale Antonio Forcione. Le Albe in Musica vedono in scena ogni giorno alle ore 6.00 Valerio Rizzo, Fabio Lannino e Giuseppe Urso. (ANSA).