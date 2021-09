Covid: Razza, calo contagi in Sicilia frutto misure governi

(ANSA) - PALERMO, 15 SET - Il calo dei positivi e degli ospedalizzati in Sicilia "è frutto delle disposizioni del governo nazionale e dei provvedimenti settoriali assunti dal presidente della Regione siciliana: questo mix sta producendo la riduzione dei contagi". Così l'assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza, commenta la diminuzione dei contagi con l'Isola che non è più al primo posto in Italia per positivi giornalieri. "Nessuno pensi che il problema sia stato superato - avverte Razza - Abbiamo bisogno di consolidare questi risultati, ovviamente attraverso il costante impegno nella campagna vaccinale e mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro". (ANSA).