Fermato dai Carabinieri si spoglia in strada, denunciato

(ANSA) - CASTELTERMINI, 14 SET - E' stato fermato alla guida di un'auto, Alfa Romeo 156 con tre giovani a bordo, ad un posto di blocco dei carabinieri per un controllo. Ma quando i militari stavano ispezionando la vettura il conducente si è inalberato: prima ha insultato gli investigatori, poi improvvisamente "si è spogliato rimanendo completamente nudo in strada". Con l'accusa di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e di atti osceni in luogo pubblico i carabinieri della stazione di Casteltermini (Agrigento) hanno denunciato commerciante di 32 anni dell'autovettura alfa 156 con tre giovani a bordo. (ANSA).