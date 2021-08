Dionisiache a Segesta con teatro, musica e albe

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - Continuano gli appuntamenti della VII edizione del Festival Dionisiache, la rassegna teatrale con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, organizzata dal Parco Archeologico di Segesta, diretto da Rossella Giglio. Venerdì 6 e sabato 7 agosto, al Teatro Antico di Segesta alle 19.15, Anfitrione di Plauto, nella traduzione, adattamento e regia di Livio Galassi, con Debora Caprioglio e Franco Oppini. Insieme a loro, nella produzione targata CTM Centro Teatrale Meridionale e Generazioni Spettacolari, sul palcoscenico Giorgia Guerra, Lorenzo Venturini e Federico Nelli.

A seguire, alle 22, si prosegue con la musica di Alexander Romanovsky, con un concerto per pianoforte, evento a cura dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. Saranno eseguite musiche di Chopin e Rachmaninov.

All'alba dell'8 agosto, alle 5, in prima nazionale Vizi Capitali, spettacolo realizzato per il Festival Dionisiache, di Gaetano Aronica, liberamente ispirato alle opere di Aleksandr Puskin e Apuleio di Madaura. In scena Gaetano Aronica, che ne firma anche la regia con Giovanni Volpe, e Ilaria Bordenca, Franco Bruno, Silvia Bruno, Emanuele Carlino, Noemi Castronovo, Silvia Frenda, Marcella Lattuca, Fabrizio Milano, Giovanni Moscato, Viola Provenzano, Nicola Puleo, Stefano Trizzino. Lo spettacolo è una produzione della Fondazione Teatro Pirandello del Comune di Agrigento, in collaborazione con l'Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle Dei Templi. (ANSA).