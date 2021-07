Cinema: al via Marettimo Italian Film Fest

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Prende il via domani, martedì 20 luglio, a Marettimo la seconda edizione del Marettimo Italian Film Fest - We love the sea, il festival dedicato al cinema italiano e al mare che si svolgerà sull'isola fino a sabato 24 luglio. L'appuntamento, che si avvale della direzione artistica di Pupi Avati, è organizzato dall'Associazione culturale SoleMar-Eventi con il sostegno del Po Fse Sicilia ed è patrocinato dal Ministero della cultura, dall'Area Marina Protetta e dal Comune di Favignana. Domani il via al festival alle ore 11 allo Stabilimento Florio di Favignana cui seguirà il varo del primo gozzo elettrico delle isole Egadi: Ev-ita, alimentato ad energia solare, che solcherà il mare dell'arcipelago in modo sostenibile.

Protagonista della Rassegna il cinema, con le proiezioni di documentari, film e cortometraggi a cielo aperto tra cui anche 9 produzioni messe a disposizione dal National Geographic, ma anche incontri dedicati all'ambiente e al mare. Palcoscenico d'eccezione l'isola di Marettimo che, con i suoi 53.992 ettari, è la più grande Riserva marina d'Europa. Il festival, grazie alla collaborazione di Gabriella Carlucci, vice presidente dell'Associazione SolemarEventi, ha stretto prestigiose partnership con i festival internazionali di Formentera, Palma di Maiorca, Minorca, Malta, Ortigia, Alghero, Trani, Malta e Montenegro.

Ogni sera al porto di Marettimo si potrà assistere alle proiezioni dei film in concorso: The Armstrongs docufilm di Arthur Neumeier, Nour di Maurizio Zaccaro, L'uomo Delfino di Richard Lowenstein, Burraco Fatale di Giuliana Gamba, Padre Nostro di Claudio Noce, Mediterraneo di Gabriele Salvatores. In gara anche una selezione di cortometraggi e documentari dedicati all'ambiente e alla valorizzazione dell'ambiente marino. Momento centrale dell'evento la cerimonia di consegna del Premio Stella Maris, in programma sabato 24 luglio, condotta dall'attrice e conduttrice televisiva Giulia Arena. La giuria tecnica del concorso - presieduta da Luciano Sovena, produttore cinematografico ed ex presidente di Lazio Film Commission e composta da Michele Placido (attore e regista italiano), Fabrizio Romano (attore), Nicoletta Romanoff (attrice), Federica Luna Vincenti (produttrice cinematografica), Ester Pantano (attrice) e Gigi Marzullo (giornalista) - assegnerà premi ai lungometraggi, ai cortometraggi e ai documentari di produzione italiana che raccontano il mare in ogni sua sfaccettatura, ma anche agli attori più votati. Ogni giorno il programma del festival darà spazio ad incontri e dibattiti dedicati al mare, alla sua valorizzazione, alla sostenibilità ambientale. (ANSA).