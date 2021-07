Turismo: nuovo brand Aeroviaggi, Mangia's Sea View Resorts

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - E' stato definito un brand globale, con un chiaro contributo al fondatore emerito Antonio Mangia. Un'operazione rebranding, di rinnovamento dell'identità di Aeroviaggi spa - la prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà, la seconda specializzata in Sun & Beach destination - che ha celebrato la nascita del nuovo marchio, Mangia's Sea View Resorts & Clubs, nel corso di un evento inaugurale organizzato oggi al Pollina Premium Resort. Un passaggio cruciale nell'ambito del percorso di riposizionamento nella fascia premium del segmento Hospitality Resort, intrapreso dalla famiglia Mangia e segnato da numerosi investimenti di restyling e ampliamento compiuti in Sicilia e Sardegna, oltreché dalla recente acquisizione, a marzo 2021, del Favignana Premium Resort & Villas, situato in una delle destinazioni più esotiche del Mediterraneo, che ha portato a 14 le strutture del Gruppo.

"Siamo orgogliosi di annunciare la nascita di Mangia's, un brand che nel nome condensa l'ispirazione imprenditoriale, l'ambizione e la competenza illuminata che mio padre, Antonio Mangia, ha saputo infondere con capacità e lungimiranza nella sua impresa - dice il presidente Marcello Mangia -. La nascita del nuovo brand è un passo decisivo per la nostra famiglia, in particolare per il contesto complesso in cui viviamo e da cui speriamo di uscire più forti di prima".

Mangia's sarà sostenuto da un nuovo approccio di marketing, comunicazione fortemente orientato ai canali digitali e volto alla conquista di nuovi pubblici nazionali ed internazionali. E identificherà tutta l'immagine fisica e digitale della Collection, presente e futura, a cominciare dal nuovo sito web mangias.it. (ANSA).