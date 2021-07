Premi: "DonnAttiva", consegna riconoscimenti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - La XIII edizione del Premio "DonnAttiva", promosso dall' omonima associazione monrealese, presieduta dalla giornalista Ina Modica, in collaborazione con diversi Partner ed Enti, si svolgerà domani venerdì 2 luglio, a partire dalle 18, a Palermo nella cornice di Villa Malfitano. La manifestazione, nata a Monreale nel 2003 come "Premio Giornalismo in rosa", intende essere un riconoscimento alla professionalità, declinata al femminile e al maschile, e si articola in tre sezioni: premio giovani, riservato a Sara Barranco, Anna Poidomani e Caterina Poidomani; premio all'eccellenza, riconosciuto a Nino Cartabellotta, Giovanna Cucè , Laura Pasquini, Licia Raimondi, Laura Leto, Valeria Li Vigni, Giovanna Leonardi e Linda Ferrante; premio alla scrittura, nell'ambito del quale si sono distinti Maria Carmela Torchi e Michelangelo Arezzo Di Trifiletti.

Una particolare menzione è stata attribuita a due giornalisti prematuramente scomparsi, Massimo Bellomo Ugdulena e Gianni Molè, che si sono impegnati attivamente a sostegno dei giornalisti anche impiegati negli uffici stampa.

Nel corso della manifestazione sarà presentato il libro dal titolo "Dalla Pandemia alla Pangioia", edizioni Ex Libris, che raccoglie alcune testimonianze raccolte durante il lockdown. "Vogliamo ripartire da noi stessi e dalle nostre fragilità - afferma la Presidente Modica - per concorrere a costruire insieme un presente e soprattutto un futuro che profumino ancora di quell'umanità propria di chi vive in maniera autentica e si relazione con l'altro, con il diverso da sé in maniera costruttiva". (ANSA).