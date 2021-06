Taobuk: a Taormina 200 nomi nei 5 giorni del Festival

(ANSA) - TAORMINA, 15 GIU - A Taormina, dove dal 17 al 21 giugno si svolgerà l'XI edizione di Taobuk Festival, sono attesi oltre 200 protagonisti per gli incontri sul tema di quest'anno: "La metamorfosi. Tutto muta".

La direttrice artistica e fondatrice di Taobuk, Antonella Ferrara, sottolinea che il cartellone riunirà in presenza alcuni dei nomi più significativi della scena letteraria mondiale, come il Premio Nobel Olga Tokarczuk, nella giornata inaugurale, e poi Emmanuel Carrère e David Grossman, insigniti, come l'autrice polacca, del Taobuk Award 2021 per l'Eccellenza letteraria.

"E ospiteremo al festival - aggiunge - Manuel Vilas, che sarà protagonista anche di dialoghi eccellenti in occasione della Conferenza internazionale di Taormina e Messina sull'Europa e della due giorni nazionale dei Patti per la lettura organizzata dal Cepell. Sono solo alcuni nomi, fra i tanti del programma, ma danno il segno della rilevanza di un appuntamento che rilancia la cultura in presenza e l'incontro a tu per tu fra lettori e scrittori". (ANSA).