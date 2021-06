Isole minori: a Ustica nasce la Pro Loco

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - Nascerà domenica prossima, benedetta da un'estate forse finalmente libera grazie ai vaccini, la nuova Pro loco Ustica. L'atto costitutivo verrà firmato dai fondatori il 20 giugno, alle 11:00, nella cornice del Carpe Diem, il bar affacciato sul colorato porticciuolo dell'isola. Voluta fortemente da alcuni residenti, nativi e non, e da un gruppo di amanti della Perla Nera del Mediterraneo, l'associazione aderirà a Unipli, la rete nazionale delle pro loco. Sotto l'ala del Comune e della Amp, la pro loco Ustica mira a coinvolgere tutta l'isola, i cittadini residenti in primo luogo, per un progetto rilancio dell'isola, paradiso, dei sub, ma non solo. Gare podistiche, eventi enogastronomici, competizioni collegate all'apnea ed al nuoto, corsi per bambini e campi scuola, scambi internazionali, passeggiate archeologiche e naturalistiche, fiere. Tutti progetti che, negli anni, sono stati realizzati ma mai messi in rete. "Attività da promuovere insieme a tutti gli altri soggetti associativi ed istituzionali, pubblici e privati - si legge in una nota degli artefici dell'iniziativa -, in modo da creare un sistema complessivo di promozione: in un'unica vetrina sinergica, tutto il bello che Ustica può offrire. Tutto l'anno, e non solo in estate". (ANSA).