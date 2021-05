Sicily Coast, giro in bici scoprire le meraviglie dell'isola

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Da Palermo a Favignana, dalla Valle dei Templi a Marzamemi, dalle Perle del barocco ai vicoli di Taormina. Sono alcune luoghi toccati dalla seconda edizione di Sicily Coast, tour dell'Isola in bicicletta di mille chilometri con nove tappe. La partenza è fissata per il 29 maggio alle 8 dalla borgata marinara di Mondello. Il rientro nella stessa località il 6 giugno. Caratterizzata da andatura cicloturistica non competitiva, possono pertanto partecipare gratuitamente tutti gli sportivi, ma anche ciclisti appassionati meno esperti con una buona preparazione atletica di base. Ognuno potrà scegliere la propria velocità, poiché saranno fornite le tracce Gps e verrà garantita sempre l'assistenza. Il giro toccherà le province siciliane e punta al turismo di prossimità passando per borghi marinari, spiagge, campagne, angoli insoliti e nascosti, alla scoperta di tradizioni paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Ogni tappa sarà intervallata da fermate intermedie durante le quali "il gruppo" sarà accolto dall'amministrazione locale che presenterà le eccellenze locali e farà degustare i piatti tipici del luogo. Anche quest'anno, grazie agli enti di promozione dello sport, tutte le associazioni sportive dei territori visitati faranno da guida lungo le strade più suggestive del tour, creando un emozionante "gruppo" tra persone che si incontrano quasi per caso tra albe e tramonti. Sarà prodotto, anche quest'anno, un video sulle parti salienti del tour anticipato dalle dirette sui maggiori social network. Sicily Coast è organizzato da Now team Asd e patrocinato dall'assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana, dall'Assemblea Regionale Siciliana e da Anci Sicilia. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito nowteam.it. (ANSA).