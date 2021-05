Migranti: notte all'adiaccio sul molo per 700 a Lampedusa

(ANSA) - AGRIGENTO, 10 MAG - Circa 700 migranti sbarcati a Lampedusa hanno trascorso la notte all'adiaccio sul molo Favarolo. Circa 500 di loro sono stai poi trasferiti nel pomeriggio all'hotspot di contrada Imbriacola. Sulla banchina, dove restano circa 200 persone, i vigili del fuoco hanno allestito una tenda che servirà sia per fare in modo che i migranti si riparino dal sole che dall'umidità della notte. Ai profughi presenti sul molo è stato portato il pranzo completo dall'ente gestore dell'hotspot. Acqua e cracker, ma anche coperte, sono state i primi prodotti garantiti, già durante la notte scorsa.

La priorità d'ingresso all'hotspot - secondo quanto garantiscono dalla Prefettura di Agrigento - verrà data ai soggetti vulnerabili, alle donne e ai bambini. La struttura di prima accoglienza, dove sono in corso i lavori del secondo padiglione, ha una capienza per 250 posti, ma fino a 1.500 riescono ad essere sistemati. (ANSA).