Armi e droga, arrestato a Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - I carabinieri hanno arrestato a Siracusa Davide Pincio, 48 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine . In una cantina, dice l'accusa, l'uomo aveva due pistole con matricola abrasa, 70 proiettili, 450 grammi di cocaina, oltre un kg di hashish, e 270 grammi di marijuana. Un ventisettenne nell'ambito della stessa indagine è stato denunciato perchè trovato in possesso di 60 grammi di hashish. (ANSA).