Taormina film fest, manifesto omaggio a 'Da qui all'eternità'

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - È un omaggio al film "Da qui all'eternità" (From Here to Eternity) di Fred Zinnemann il manifesto ufficiale della 67ma edizione del Taormina Film Fest che accenderà i riflettori del Teatro Antico sul grande cinema dal 27 giugno al 3 luglio. Rivisitazione stilizzata in chiave moderna, con una scelta cromatica più calda e luminosa di una delle sequenze più intense e sensuali nella storia del cinema, il manifesto è stato realizzato da Ginevra Chiechio su una palette di colori ispirati alla luce di Taormina per reinterpretare l'iconica scena del bacio sulla spiaggia fra Deborah Kerr e Burt Lancaster. L'immagine celebra in questo modo anche i due protagonisti: Burt Lancaster al quale, in seguito, la figura del Principe di Salina, intramontabile Gattopardo, regalerà un legame indissolubile con la Sicilia e Deborah Kerr, classe 1921, nell'anno del suo centenario, che proprio a Taormina era stata invitata nel 1959 e che vincerà un Oscar alla carriera nel 1994.

"Kerr rhymes with star", recitava un vecchio adagio, sottolineando l'origine scozzese del suo cognome che la pronuncia scottish vuole "Kar". (ANSA).