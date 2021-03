Editoria: Focus e Gazzetta del Sud insieme per gli studenti

(ANSA) - MESSINA, 30 MAR - Un'informazione attendibile, accattivante, comprensibile anche ai più giovani nell'ambito di uno specifico percorso di approfondimento ad essi dedicato, con la finalità di accrescerne l'interesse all'attualità e alla verifica delle fonti. Un fronte sul quale sono da sempre impegnati Focus, Focus Junior e la Società Editrice Sud, protagonisti di una partnership lanciata oggi per promuovere la lettura e l'approccio dei ragazzi alla comunicazione responsabile. L'iniziativa vede in sinergia i brand del Gruppo Mondadori, leader nella divulgazione scientifica, e Gazzetta del Sud, il quotidiano di Ses diffuso tra la Sicilia orientale e la Calabria, che il giorno 8 aprile 2021 entreranno insieme nelle scuole aderenti al progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", avviato nel 2019 dalla società editrice messinese attraverso Noi Magazine, l'inserto da trent'anni dedicato ai giovani e al mondo dell'istruzione. A tutti gli studenti, con la copia del quotidiano al cui interno si troverà l'inserto del giovedì Noi Magazine, sarà infatti data in omaggio una copia di Focus (per gli istituti di istruzione superiore) o di Focus Junior (istruzione primaria o secondaria di primo grado). Sempre il giorno 8 aprile dalle 11 si terrà il webinar "I ragazzi e l'informazione di qualità: come nasce una notizia, quando diventa d.o.c.", promosso da Gazzetta del Sud, Focus e Focus Junior, che vedrà Lino Morgante, presidente e direttore editoriale di Ses, Raffaele Leone, direttore di Focus e Sarah Pozzoli, direttore di Focus Junior, dialogare con gli studenti dell'Istituto paritario Collegio S.

Ignazio di Messina, dell'Istituto Comprensivo "Cornelio" di Rovito (CS) e dell'Istituto superiore per i Servizi Alberghieri di Soverato (Cz). Dell'iniziativa e delle tematiche ad essa legate hanno oggi discusso Morgante, Leone e Pozzoli, durante l'intervista web realizzata dai giornalisti di Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine, e Salvatore De Maria, della redazione digitale del quotidiano, e andata in onda in diretta sui canali social, e poi televisivi, di Gazzetta del Sud e diffusa sui canali di Focus e Focus Junior (video al link https://www.youtube.com/watch?v=SaHQg6CHn0Y).

