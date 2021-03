Rubò agrumi e aggredì proprietario, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 03 MAR - I carabinieri di Lentini hanno arrestato Giovanni Pellegrino, 44 anni, di Catania, su ordine di custodia cautelaredel gip di Siracusa perchè il 29 dicembre scorso aveva rubato arance da un fondo agricolo in contrada San Basilio di Lentini. L'indagato fu sorpreso dal proprietario e per fuggire lo minacciò e lo colpì con il cric dell'auto su cui aveva già caricato circa 500 chilogrammi di agrumi.

Dopo la denuncia i carabinieri hanno indagato identificando il catanese che a marzo 2020 i era stata colto in flagranza di reato con 4 complici mentre rubava arance nello stesso terreno.

L'uomo è ai domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico accusato di rapina impropria. (ANSA).