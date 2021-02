Ambiente: Lampedusa,spiaggia isola conigli al top preferenze

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - "La spiaggia dell'Isola dei Conigli di Lampedusa si conferma una meraviglia della natura ammirata ed apprezzata in tutto il mondo: secondo la classifica pubblicata da TripAdvisor in base alle recensioni ed alle preferenze degli utenti espresse nell'ultimo anno, la nostra spiaggia è infatti la preferita in Europa e tra le prime nella classifica fra le spiagge più belle del mondo". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

"Questo risultato è per la nostra comunità un motivo di orgoglio - aggiunge - e rappresenta anche un riconoscimento nei confronti di quanti si sono impegnati e continuano ad impegnarsi nella tutela delle nostre inimitabili bellezze ambientali e naturali, e del nostro mare cristallino. Ci auguriamo che le condizioni legate all'emergenza Covid possano permettere presto una ripresa degli spostamenti e dei flussi turistici in modo che Lampedusa, così come Linosa, possano tornare a regalare emozioni uniche a chi avrà la possibilità di visitarle". (ANSA).