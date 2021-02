Mostre: esposizione su Bansky sold out a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - La mostra "Ritratto di ignoto - Un artista chiamato Banksy" - che a Palermo ha riaperto le porte appena la Sicilia è stata dichiarata "zona gialla" - ha superato i 1700 visitatori in cinque giorni tra il Loggiato San Bartolomeo e Palazzo Trinacria. Una coda ordinata, soprattutto negli ultimi due giorni, appena si è sparsa la voce che la mostra aveva, sì riaperto, ma solo per pochi giorni e ad ingressi contingentati, prima di essere smontata per raggiungere la sua prossima sede. E tanta gente ha dovuto rinunciare, appena è stato dichiarato il sold out.

La mostra "Ritratto d'ignoto. Un artista chiamato Banksy" era stata inaugurata nell'ottobre scorso, a pochi giorni di distanza da "Heroes - Bowie By Sukita". Ma tutte e due le mostre avevano dovuto chiudere i battenti appena un mese dopo l'inaugurazione. Ora la grande esposizione che raccoglie cento scatti iconici del Duca Bianco realizzati dal maestro giapponese Masayoshi Sukita, è stata invece prorogata fino al 30 aprile a Fondazione Sant'Elia, e già lunedì sarà visitabile. (ANSA).