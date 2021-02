Giustizia: corsa a otto per Procura generale di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - Sono otto i magistrati che hanno presentato domanda per la carica di procuratore generale di Palermo che da aprile sarà vacante.

Il Csm si troverà a decidere tra il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, il procuratore generale di Firenze Marcello Viola - i due sono stati già in corsa per la Procura di Roma-, Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta, Giuseppe Fici, sostituto procuratore generale a Palermo, Gaetano Paci, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, Francesco Puleio e Carlo Caponvello, rispettivamente procuratore aggiunto e avvocato generale a Catania.

Attualmente la Procura generale di Palermo è retta da Roberto Scarpinato che ad aprile avrà compiuto gli 8 anni dall'insediamento e deve lasciare l'incarico. (ANSA).