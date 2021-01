Testuggine ferita in spiaggia, portata da veterinario

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - L'associaizone Mareamico ha rinvenuto sulla battigia della spiaggia di Maddalusa, ad Agrigento, una grossa testuggine Caretta caretta, di circa 40 chilogrammi, portata a riva dall'ultima mareggiata.

Il rettile era in pessimo stato di salute: giaceva immobile sulla riva, aveva perso la zampa anteriore destra ed anche quella posteriore sinistra era in cattive condizioni e tutto il suo corpo era aggredito da parassiti.

Dopo averla portata al riparo e riscaldata, è stata trasportata al centro di recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea, per il controllo veterinario e le cure. (ANSA).