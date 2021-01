Bancarotta: carabinieri arrestano due commercianti a Palermo

Con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di azienda i carabinieri hanno arrestato, su ordine del gip, Davide Collica 51 anni e la madre Rosaria Costa 80 anni, titolari del bar Collica in via Emilia a Palermo. Le indagini sono state eseguite dalla sezione di polizia giudiziaria con i militari della compagnia di San Lorenzo. Secondo l'accusa, Davide Collica, già amministratore unico e legale rappresentante di un'omonima srl di Palermo, costituita nel 1994 e dichiarata fallita nel settembre 2018, e sua madre, Rosaria Costa, titolare dell'omonima impresa individuale negli stessi locali commerciali un bar pasticceria in via Emila, avrebbero distratto tutti i beni aziendali di proprietà della fallita 'Davide Collica srl', che sono passati in una seconda società appositamente costituita. La nuova società aveva lo stesso oggetto sociale, la stessa sede legale, e la medesima insegna. Un'operazione, secondo i militar per danneggiare i creditori. Nel corso delle indagini è stata accertata anche una forte esposizione tributaria verso lo Stato.