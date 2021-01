Mafia: Fico, coraggio P.Mattarella sia esempio per tutti

"Era il 6 gennaio di quarantuno anni fa quando l'allora presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella veniva ucciso in un agguato mafioso. Era in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata e contro l'inquinamento mafioso della politica. Ispirato da un profondo senso dello Stato e della legalità, aveva sempre inteso la politica come responsabilità e servizio alla collettività, finendo per pagare con la vita il suo impegno per una Sicilia finalmente libera dalle sopraffazioni e dalle violenze mafiose".

Lo scrive su facebook il presidente della Camera Roberto Fico ricordando Piersanti Mattarella.

"Il suo coraggio - prosegue - e la coerenza morale devono costituire per noi tutti, cittadini, politica e istituzioni, l'esempio da cui trarre l'ispirazione e la forza necessaria per proseguire lungo la strada obbligata e senza ritorno della lotta alla criminalità organizzata e costruire così un futuro dove non vi sarà più spazio per le dinamiche mafiose che umiliano i cittadini, né per le logiche di sopraffazione, nemiche della democrazia". (ANSA).