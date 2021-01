Migranti:sbarcano a P. Empedocle minori salvati da Open Arms

I 50 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati, salvati dalla Open Arms stanno lasciando la nave della Ong spagnola. Sono risultati tutti negativi al tampone rapido anti-Covid e con le motovedette verranno trasbordati verso la banchina di Porto Empedocle (Ag). Tutti gli altri migranti, circa 215 adulti, verranno invece trasbordati - sempre con le motovedette - sulla nave quarantena Rhapsody che è in rada a Porto Empedocle. Polemiche vengono sollevate dal sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina che dice: "In rotta c'era prima Pozzallo (Rg). Malta rifiuta l'accoglienza e non capisco come mai abbiano deciso di portarli, anziché nella zona frontaliera e vicina, da noi. Non è corretto che non vi sia un'equa distribuzione, non solo dei migranti a terra, ma anche degli sbarchi. Porto Empedocle (Ag) è stata considerata, fino ad ora, una facile scappatoia per le decisioni ministeriali".

Polemici anche il senatore dlela Lega Roberto Calderoli che dice: "Qualcuno gentilmente mi spiega perché la Open Arms, nave di una ONG spagnola, che ha raccolto i migranti in acque libiche, che ha cercato di entrare in acque maltesi, è dovuta per forza venire in Italia ed essere accolta? Non poteva andare in Spagna essendo a soli due giorni di navigazione dai porti iberici?". Anche la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini e il senatore forzista Gasparri sono polemici per lo sbarco dei migranti in Sicilia.