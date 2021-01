Incidenti stradali:muore giovane mamma,gravi due figlioletti

(ANSA) - MARSALA, 04 GEN - Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani, è morta, questo pomeriggio, in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all'aeroporto "Vincenzo Florio". In gravi condizioni i suoi due figli, di 2 e 3 anni, trasferiti all'ospedale Civico di Palermo. Meno gravi le condizioni della ragazza (C.R., di 21 anni) che era alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano. Pare che la giovane alla guida dell'utilitaria abbia perso il controllo del mezzo, invadendo l'altra corsia e scontrandosi contro un autocarro Volvo guidato da un 43enne. L'impatto frontale non ha dato scampo alla Di Maggio. La donna è morta sul colpo. Per estrarla dalle lamiere contorte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche polizia e vigili urbani di Marsala, che hanno avviato indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).