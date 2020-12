Vax Day:proseguono vaccinazioni, oggi vertici Asp

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - Dopo le vaccinazioni di ieri alla Rsa Buon Pastore, l'Asp di Palermo ha proseguito l'attività questa mattina nel Presidio Villa delle Ginestre, Centro di Alta specializzazione per la diagnosi e cura della medullolesione.

Così come previsto dal Piano messo a punto dalla Regione Siciliana, sono 50 gli operatori sanitari ad effettuare la vaccinazione all'Azienda del capoluogo. Il primo è stato Tommaso Azzarello, dirigente medico del Reparto Covid dell'Ospedale "Cimino" di Termini Imerese, poi è stata la volta del commissario straordinario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, del Direttore Sanitario dell'Asp di Palermo, Maurizio Montalbano e del Direttore dell'Uoc Igiene ed Epidemiologia dell'Azienda del capoluogo, Nicola Casuccio.

L'equipe che ha curato le vaccinazioni era composta dai medici del dipartimento di prevenzione dell'Asp, Claudio D'Angelo, e Tommaso Salamone. Presente anche l'anestesista rianimatore, Silvestre Crinò.

Oltre a 10 operatori sanitari dell'Asp di Palermo, oggi si sono sottoposti alla vaccinazione a Villa delle Ginestre 10 operatori dell'Asp di Catania, 10 dell'Asp di Messina, 5 dell'Ospedale Giglio di Cefalù e 5 del Buccheri La Ferla. Nel pomeriggio sarà la volta di 10 operatori dell'Asp di Ragusa.

Domani e mercoledì l'attività proseguirà a Villa delle Ginestre con lo stesso programma.

Nel presidio dell'Asp dedicato alla medullolesione è stata installata nei giorni scorsi una cella frigorifera che può contenere alla temperatura di - 80 gradi fino a 70 mila dosi di vaccino. (ANSA).