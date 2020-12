Vax Day: Razza, inizia fase per vaccinare 300mila siciliani

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Siamo ottimisti perché il numero dei cittadini da sottoporre alla vaccinazione nella prima fase è significativo, oltre i 141mila che è la somma degli operatori sanitari e del personale ospite delle Rsa, dovrà partire la vaccinazione degli over 80 che in Sicilia ammontano a quasi 151mila unità. Sarà importante anche il messaggio che arriva dal personale sanitario. Tanti più saranno medici, infermieri e operatori che si vaccinano, tanto più forte sarà la capacità di convincimento su tutti i cittadini". L'ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, durante il Vax day all'ospedale Civico di Palermo.

"Nei prossimi giorni - ha aggiunto Razza - inizierà la fase organizzativa vera. È già impegnata la nostra struttura in tutte e nove le province. Su come verranno contattati gli over 80 sta lavorando il commissario Arcuri. Si sta cercando un metodo di lavoro analogo e noi collaboriamo con le istituzioni nazionali".

(ANSA).