Sicilia: Musumeci,in giunta ci sarà sostituzione fisiologica

(ANSA) - PALERMO, 22 DIC - "Non è un rimpasto, ma una sostituzione che dobbiamo sicuramente fare: questo è già un tema superato. Dopo tre anni è una cosa fisiologica. Con il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ci siamo incontrati una volta e abbiamo concordato il da farsi. Ma torneremo ad incontrarci ancora. Tutto, quindi, andrà secondo le esigenze del governo che sono prioritarie". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su un'ipotesi di cambiamenti nella sua giunta a margine della conferenza stampa per l'iniziativa "Viene Natale - Se stiamo lontani staremo vicini". Musumeci ha ribadito che "non si tratta di un rimpasto della giunta, ma della sostituzione di qualche assessore". Su questo tema il presidente della Regione ha confermato di "avere già incontrato Miccichè", che "la sostituzione dobbiamo farla" e "tutto andrà secondo le esigenze del governo"