Sicilia Palazzo Orleans; completati lavori dell'area a verde

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - Una striscia di verde incentrata sulla simmetria delle aiuole, sulla presenza di semplici elementi decorativi in perlato di Sicilia per le sfere e le fontane di gusto classico, con giochi d'acqua e pietra Billiemi per la pavimentazione, due storiche pietre siciliane, e ancora decorazioni vegetali ricercate. Questi gli elementi alla base del progetto dell'area verde di Palazzo Orléans, dal 1947 sede del governo regionale. Obiettivo dell'opera, ormai ultimata e visibile al pubblico, è stato "creare un collegamento in armonia fra zona esterna e interna del palazzo".

"Abbiamo aumentato - afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci - il decoro dello storico immobile con una serie di interventi pensati per esaltare la bellezza del Palazzo. Quella che prima era una striscia di auto parcheggiate adesso è un'area verde curata in ogni dettaglio, che fungerà da suggestiva anticamera ai giardini del Parco Orleans. Un'opera che ha dato lavoro, negli ultimi sei mesi, a diverse ditte, tra marmisti, vivaisti, aziende edili e almeno una decina di operai impegnati nella realizzazione dell'opera, dando così una boccata d'ossigeno alle aziende del settore, ferme dopo il lockdown. Per motivi di sicurezza è stato inserito un sistema di dissuasori con elementi in pietra bianca e catena in ferro attorno alle aiuole per impedire di calpestarle. (ANSA).