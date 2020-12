Covid: Musumeci, stop gioco colori ora orientamento omogeneo

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - "Sono convinto che questo gioco dei colori abbia determinato conflitti, amarezze e incomprensioni: i primi a non capirne nulla sono i cittadini. E' servito nella prima fase a stimolare la lettura del dato epidemiologico, ora serve un orientamento più omogeneo possibile in vista del periodo natalizio che si preannuncia allarmante. Le immagini che arrivano dalle grandi città sono disarmanti: è come se la gente fosse convinta che tutto sia passato". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Rainews24.

